Правительство одобрило законопроект о выращивании наркосодержащих растений в медицинских целях

Правительство одобрило законопроект, позволяющий госпредприятиям выращивать на территории России наркосодержащие растения для изготовления обезболивающих лекарств, в том числе и снотворный мак, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

По словам Мантурова, право выращивать необходимые растения могут получить два предприятия. Министр отметил, что сейчас Россия закупает за рубежом почти все сырье для обезболивающих лекарств, содержащее наркотики. Причем, как отмечала ранее профильная правительственная комиссия, 9 из 10 стран-импортеров ввели санкции в отношении России.

Законопроект внесло в правительство Министерство промышленности и торговли России. Ведомство предложило также распространить нормы законодательства для использования наркосодержащих растений в научных и учебных целях и в экспертной деятельности. В данный момент разработкой лекарств на основе опиумных веществ занимаются два подведомственных Минпромторгу предприятия, одно из которых — Московский эндокринный завод.