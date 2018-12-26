На Украине закончилось военное положение

На Украине в 14:00 по местному времени (15:00 мск) закончилось военное положение, введенное после инцидента в Керченском проливе на 30 суток в десяти приграничных с Россией областях.

В рамках военного положения Украина также объявила о запрете на въезд в страну для мужчин-россиян в возрасте от 16 до 60 лет. Всего, как отчиталась погранслужба Украины, с начала военного положения в страну не пропустили в страну 1650 россиян.

При этом 26 декабря, еще до окончания военного положения, как отмечает «Коммерсант», на рейсе Киев—Минск—Москва впервые не было ни одного депортированного и ни одного непропущенного украинскими пограничниками россиянина.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла и задержала три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев же утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны», объявила военное положение в приграничных с Россией областях и ввела ограничения на КПП в Херсонской области для россиян, выезжающих или въезжающих на полуостров.

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Киевский районный суд Симферополя арестовал 24 украинских моряка по статье о незаконном пересечении государственной границы (ч.3 ст.322 УК). Сейчас все они находятся в московских СИЗО.