Свердловская чиновница, прославившаяся фразой «никто не просил вас рожать», ушла в отставку

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получившая выговор за слова о том, что государство «ничего не должно» молодежи, написала заявление об отставке, сообщил ТАСС вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

Текст ее заявления на имя губернатора Евгения Куйвышева опубликовал блогер Сергей Колесников: согласно нему, Глацких уйдет только с 9 февраля — после месяца оплачиваемого отпуска в январе.

Свой уход она объяснила тем, что не хочет «подставлять» губернатора Куйвышева, на которого, по ее словам, «идет сильнейшее давление из-за постоянно тиражируемых фейков».

Напомним, Ольга Глацких привлекла к себе общественное внимание в начале ноября, когда в ответ на вопрос о финансировании детских проектов, на которые «зачастую не хватает» средств, заявила: «Нет, вам (подрастающему поколению — ред.) государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство их не просило вас рожать».

После того, как ее заявление процитировали многие СМИ, чиновница сказала, что фразу вырвали из контекста и ее слова не так поняли. Однако несмотря на это ее временно отстранили от должности, а Следственный комитет начал проверку расходования средств в ее департаменте.

В начале декабря Глацких после завершени проверки вернулась на работу. Ожидается, что она будет возглавлять департамент молодежной политики до его объединения с министерством общего и профессионального образования Свердловской области — решение об упразднении ее департамента губернатор Куйвашев принял 10 декабря.