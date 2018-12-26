Путин рассказал об испытаниях гиперзвуковой системы «Авангард» на Камчатке

Министерство обороны России провело испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» по команде президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае», — говорится в сообщении. Ракета совершила вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразила цель.

«Вы знаете, в послании я говорил о новых видах российского оружия, в том числе и прежде всего о гиперзвуковом оружии. Одно из них - это система межконтинентальной дальности — гиперзвуковая система “Авангард”.

По моему поручению предприятия промышленности министерства обороны подготовили и провели завершающее испытание этой системы. Оно только что завершилось, завершилось полным успехом», — отметил Путин.

Президент России Владимир Путин упоминал о разработках гиперзвукового оружия в послании Федеральному собранию в марте — в том числе гиперзвуковых ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал»: первый – стратегический класса «земля—земля», второй – класса «воздух—земля». «Авангард» может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на скорости, превышающей скорость звука более чем в 20 раз.