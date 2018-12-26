Глава Центра «Э» подал в отставку

Начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД (более известного как Центр «Э») генерал-майор полиции Тимур Валиулин подал в отставку. Об этом сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, передает Интерфакс.

«Это чисто кадровые вопросы, которые сейчас находятся в практической плоскости исполнения», – сказал Колокольцев.

По данным источников «Коммерсанта», уход Валиулина связан с тем, что он не указал в декларации за 2011 год наличие недвижимости в Болгарии. Этот факт стал известен после бракоразводного процесса генерала весной 2018 года. Более того, собеседники газеты уверены, что в качестве причины увольнения будет указана «утрата доверия».

Валиулин служил в органах внутренних дел с 1988 года. Начальником Главного управления по противодействию экстремизму МВД он был назначен в сентябре 2012 года. Он также внесен в американский санкционный список.

В октябре 2017 года Валиулин предлагал ввести ответственность для родителей, чьи дети принимают участие в несогласованных политических акциях.