Президент Украины анонсировал санкции против депутатов Госдумы от «Единой России» и ЛДПР

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал санкции против депутатов Государственной думы от «Единой России» и ЛДПР, а также против предприятий, которые совершают поставки в вооруженные силы России.

«Мы должны продемонстрировать миру решительность украинских действий», — заявил Порошенко (цитата по УНИАН).

Ограничения будут введены в связи с проведением выборов на востоке Украины и с событиями в Керченском проливе — против «тех, кто атаковал наши корабли, тех, кто был причастен к незаконным судебным процессам, к задержанию, тех, кто отдавал приказы».

Ранее российское правительство расширило санкционный список украинских физических и юридических лиц: теперь в нем 567 человек и 75 организаций. В обновленном списке оказались Государственный экспортно-импортный банк Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов, а также несколько депутатов Верховной рады.

25 ноября российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента в Черном море Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны» и объявила военное положение в приграничных областях. Сегодня военное положение закончилось. Из-за инцидента под стражу попали 24 украинских моряка, в данный момент они находятся под арестом по статье о незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК).