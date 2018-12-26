Уральская полиция не нашла пропаганды гомосексуализма в изъятых из школы рисунках к дню толерантности

Сотрудники отдела полиции №15 Екатеринбурга не нашли пропаганды гомосексуализма среди изъятых из местной школы детских рисунков к дню толерантности, сообщает РИА Новости.

Полиция начала проверку в конце ноября после публикации URA.ru: издание утверждало, что в школе № 115 проводился «конкурс плакатов с изображением геев и лесбиянок», хотя однополые пары были лишь на одном рисунке, который в свою очередь также призывал и к расовой толерантности.

Фото: URA.RU

Тогда полиция изъяла 17 плакатов для проверки. Представитель городского департамента образования в разговоре со СМИ отрицала, что на детских в принципе присутствовали однополые пары, однако, несмотря на это, обещала провести «разъяснительную работу» с педагогом, устраивавшим выставку.