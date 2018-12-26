Минобороны РФ: атака ВВС Израиля в Сирии создала угрозу двум пассажирским самолетам

Минобороны России обвинило Израиль в проведении вечером 25 декабря ракетного удара по южным и западным окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства Игоря Конашенкова.

Авиационный удар шести израильских истребителей F-16 пришелся на момент, когда в аэропорты Бейрута и Дамаска заходили на посадку два пассажирских лайнера. Из-за этого сирийским военным пришлось ограничить использование систем ПВО, отмечает Конашенков.

Российский МИД в свою очередь также высказался по поводу инцидента: удары израильских истребителей по окрестностям Дамаска являются грубым нарушением суверенитета Сирии, а также положений резолюции ООН, говорится в его заявлении.

Израильская армия пока что не прокомментировала сообщения об атаке.

Об авиационном ударе в окрестностях Дамаска вечером 25 декабря сообщило сирийское агентство SANA. Всего, по данным российского минобороны, израильская авиация в ходе удара применила 16 управляемых авиабомб GBU-39, 14 из которых были отражены. Две ракеты попали по логистическому центру сирийской армии, в результате атаки трое сирийских военнослужащих были ранены.