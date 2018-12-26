В Иркутской области вновь прекратил дело о пытках многодетной матери в отделе полиции

Следственный отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Иркутской области прекратил расследование уголовного дела о пытках многодетной матери Марины Рузаевой в отделе полиции Усольский в 2016 году. Об этом сообщает фонд «Общественный вердикт».

Постановление о прекращении дела было вынесено подполковником юстиции Романом Назыровым 25 ноября, но Рузаева и ее защитники узнали об этом только сейчас. Юристы «Общественного вердикта» будут обжаловать это решение.

В обсонование своего решения следователь ссылается на показания полицейских Дениса Самойлова, Александра Корбута и Станислава Гольченко, которые утверждают, что не пытали задержанную.

Показания самой Рузаевой Назыров оценивает как непоследовательные и утверждает, что показания других свидетелей, в т.ч. ее мужа Павла Глущенко, не достоверны т.к. даются «заинтересованными лицами».

Дело о пытках Рузаевой, возбужденное в феврале 2016 года, закрывают уже во второй раз. По ее словам, ее пять с половиной часов избивали в усольском отделении полиции с применением электрошокера, заставляя признаться в убийстве соседа.

Как рассказывала Рузаева, на ее голову надевали пакет, руки за спиной сковывали наручниками. Через несколько дней женщина обратилась в больницу, медики зафиксировали множество ушибов и ожогов.