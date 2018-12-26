Экс-главу московского «Яблока» оштрафовали за акцию против сноса киноцентра «Соловей»

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал бывшего главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина на 75 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), об этом он написал в твиттере.

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Он впаялмне сегодня «всего» 75 тыс. штрафа за инспекцию КЦ «Соловей».

Мы проводили ее 23 ноября - на следующий день после заявы Хуснуллина, что КЦ будет снесен. https://t.co/9BLaEK9WFa

КЦ прекрасен, Пресненский суд тоже pic.twitter.com/0iAxt1HPsM — Сергей Митрохин (@mitrokhin) December 26, 2018

Его задержали 23 ноября, когда он проводил общественную инспекцию здания киноцентра. В тот же день вечером у здания кинотеатра задержали еще 14 человек, выступавших против его сноса, на некоторых из них составили протоколы по ст. 20.2 КоАП.

О сносе крупнейшего киноцентра в Европе стало известно в середине ноября. По данным «Новой газеты», на месте киноцентра «Соловей» может появиться гостиница с культурно-досуговым комплексом высотой в 74,9 метра.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что ранее при прохождении публичных слушаний проект строительства не вызвал сопротивления жителей. Москвичи уже начали сбор подписей под петицией «Не дадим закрыть Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне!».