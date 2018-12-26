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282 мема уходящего года

Экс-главу московского «Яблока» оштрафовали за акцию против сноса киноцентра «Соловей»

Общество

 

Пресненский районный суд Москвы оштрафовал бывшего главу московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина на 75 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митингов (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), об этом он написал в твиттере.

Его задержали 23 ноября, когда он проводил общественную инспекцию здания киноцентра. В тот же день вечером у здания кинотеатра задержали еще 14 человек, выступавших против его сноса, на некоторых из них составили протоколы по ст. 20.2 КоАП.

О сносе крупнейшего киноцентра в Европе стало известно в середине ноября. По данным «Новой газеты», на месте киноцентра «Соловей» может появиться гостиница с культурно-досуговым комплексом высотой в 74,9 метра.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отмечал, что ранее при прохождении публичных слушаний проект строительства не вызвал сопротивления жителей. Москвичи уже начали сбор подписей под петицией «Не дадим закрыть Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне!».

Теги:
митрохин, соловей, штрафы, суды, москва, va
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