Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России от 16 до 60 лет

Совет национальной безопасности Украины (СНБУ) продлил действие запрета на въезд мужчинам от 16 до 60 лет, говорится на сайте министерства внутренних дел страны. До какого срока будет действовать ограничение, не уточняется.

Первый заместитель министра внутренних дел объяснил это «сложной ситуацией с безопасностью». По его данным, всего за 30 дней военного положения в страну не пустили 1616 россиян (ранее украинские пограничники говорили о 1650 россиянах), причем на области, в которых действовало военное положение, пришлось около половины отказов — 866. Россия за это время, в свою очередь, не пустила 351 украинца, отметил Яровой.

СНБУ также утвердил введение новых санкций против России за организацию выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также за инцидент в Керченском проливе и содержание украинских моряков в тюрьмах. Ранее санкции анонсировал президент Украины Петр Порошенко.

Список будет опубликован после «технической доработки», уточнил детали содержания закрытой части заседания СНБУ депутат Сергей Пашинский в разговоре с «Громадским». Помимо них ограничения коснутся российских компаний военно-промышленного комплекса и «лиц, имеющих отношение к внедрению российской агрессии» — бизнесменов, политиков, депутатов и силовиков.

Напомним, 25 декабря российское правительство расширило санкционный список украинских физических и юридических лиц: теперь в нем 567 человек и 75 организаций. В обновленном списке оказались депутаты Верховной рады, украинские чиновники (как например, начальник главного управления разведки Минобороны Василий Бурба), а также несколько оборонных предприятий, «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт».

26 декабря на Украине закончилось военное положение, которое было введено в 10 приграничных с Россией областях и внутренних водах страны. Его ввели в конце ноября на 30 суток после того, как 25 ноября российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

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Российская сторона заявляет, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.

После инцидента в Черном море Украина обвинила Россию в «ведении агрессивной войны» и объявила военное положение в приграничных областях. Из-за инцидента под стражу попали 24 украинских моряка, в данный момент они находятся под арестом по статье о незаконном пересечении государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК).