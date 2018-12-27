Ракета «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками стартовала с космодрома «Восточный»

В Амурской области с космодрома «Восточный» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими и иностранными спутниками, сообщает Интерфакс.

Фотографии пуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома #Восточный 27 декабря 2018 г.



К настоящему времени, после двух включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат», космические аппараты #КанопусВ №5 и №6 штатно отделились от «разгонника». pic.twitter.com/gqrvDjj5ZM — РОСКОСМОС (@roscosmos) December 27, 2018

Запуск произошел в 05:07 мск в соответствии с графиком.

«Космические аппараты успешно выведены на целевую орбиту, антенны и солнечные батареи раскрылись в штатном режиме», – сказал представитель в «Роскосмоса».

Ракета вывела на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В», а также 26 иностранных малых космических аппаратов из США, Японии, ЮАР, Испании и Германии.

Этот пуск стал четвертым по счету и третьим удачным с нового космодрома Восточный и последним в российской космической программе в 2018 году.

До этого с космодрома «Восточный» пустили три ракеты. Последний пуск прошел 1 февраля этого года. Тогда запустили ракету «Союз-2.1а» с 11 космическими аппаратами, в том числе «Канопус-В» № 3 и 4.

Предыдущий старт был менее удачный: 28 ноября с космодрома запустили ракету с гидрометеорологическим спутником «Метеор-М», однако потом установить связь с ним не удалось. Как выяснилось позже, «Союз-2.1б» с 19 спутниками была «настроена на Байконур», а не на «Восточный».

Первый пуск состоялся весной 2016 года. В день намеченного пуска за полторы минуты до старта его отменили в автоматическом режиме, но на следующий день пуск прошел успешно.