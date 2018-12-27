СК проверит оправдательные приговоры в Москве

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подразделениям центрального аппарата проверить московские уголовные дела, по которым столичные суды вынесли оправдательные приговоры в том числе и с участием присяжных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По итогам «масштабной аналитической работы» могут быть приняты меры в отношении должностных лиц, допустивших нарушения при расследовании дела, либо не принявших исчерпывающих мер к сбору качественной доказательной базы.

Отмечается, что распоряжение дано «в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества».

Ранее с критикой следователей выступила председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. По ее мнению, оправдательные приговоры по каждому второму делу после расширения применения суда присяжных говорят о сильной работе защиты и низком качестве работы следствия и обвинения.

«Следователи, увы, разучились собирать и анализировать доказательства. Можно долго рассуждать об особенностях рассмотрения уголовных дел с присяжными, но все должны понимать, что присяжные – это простые люди, которые далеки от юриспруденции, они принимают решение сердцем, исходя из того, что увидели в судебном заседании», – сказала она.

По данным Верховного суда, в 2017 году в России доля оправдательных приговоров в делах, дошедших до суда, составила менее одного процента: на один оправдательный приговор приходилось 446 обвинительных. В СК это объясняли высоким профессионализмом следователей.