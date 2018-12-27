МВД предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев

Министерство внутренних дел предложило ввести бессрочный вид на жительство для иностранцев. Об этом говорится в уведомлении о начале разработки законопроекта, опубликованного на федеральном портале нормативных правовых актов.

Ведомство предлагает отказаться от практики продления вида на жительство каждые пять лет.

«Такой подход упростит механизм реализации института постоянного проживания в Российской Федерации, вместе с тем, предполагает пересмотр отношений в сфере налогообложения и сборов», – говорится в документе.

Предполагаемое время вступления законопроекта в силу — сентябрь 2019 года.

Ранее в ведомстве предлагали также упростить получение иностранцами-выпускниками российских вузов и средних специальных учебных заведений разрешений на временное проживание (РВП), а также упростить процедуру получения вида на жительство иностранцам, родившимся в России.

При этом в МВД говорили о планах разнести понятия разрешение на временное проживание и вид на жительство. Так, все, кто приезжают в Россию, смогут получать вид на жительство без необходимости получения разрешения на временное проживание.

«Мы считаем, что надо разделять людей, которые просто приехали сюда поработать, поучиться, получить медицинскую помощь, и тех, кто планирует связать свою судьбу с Россией. Наши правовые институты это должны отражать», – сказала врио заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Валентина Казакова.

В настоящее время стандартный вид на жительство выдается сроком на пять лет, его можно продлить неограниченное число раз. До получения вида на жительство необходимо прожить в России не меньше года.