СК прекратил дело об экстремизме против бывшего полпреда президента на Сахалине

Следственный комитет прекратил дело о возбуждении ненависти против бывшего полномочного представителя президента на Сахалине Виталия Гулия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Дагира Хасавова.

«Мы получили официальное уведомление в виде постановления о прекращении уголовного дела, которое было подписано накануне. Мой подзащитный и я, как его адвокат, согласились с прекращением дела», – сказал Хасавов, не уточнив, по каким основаниям было закрыто дело.

В 2015 году в отношении экс-чиновника было возбуждено дело по ч. 1 ст. 282 Уголовного Кодекса («Возбуждение ненависти либо вражды») после выхода его книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника». Поводом для возбуждения уголовного дела стала глава из книги под названием «Евреи во власти». Гулию грозило до пяти лет лишения свободы.

Книга была опубликована тиражом 500 экземпляров, 50 из которых автор распространял среди бывших коллег. Еще 400 следователи изъяли из издательства «Алгоритм».

Экс-чиновника задержали в январе 2017 года по подозрению в экстремизме, но затем отпустили под подписку о невыезде.