ВЦИОМ: наиболее одобряемыми россиянами общественными институтами стали армия и РПЦ

Самыми одобряемыми россиянами общественными институтами являются армия, Русская православная церковь (РПЦ) и правоохранительные органы, свидетельствуют данные декабрьского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Больше всего россияне одобряют работу армии, 86% опрошенных положительно высказались о ее деятельности, негативно — 6%. Деятельность РПЦ поддержали 68,8%, правоохранительных органов — 57%.

Результаты опроса ВЦИОМ также свидетельствуют о росте одобрения деятельности Госдумы. В декабре доля положительных оценок увеличилась с 31,4% до 35,5%, а негативных — снизилась.

Самый низкий показатель одобрения деятельности, по данным ВЦИОМ, у оппозиции (31,2%), а доля опрошенных, негативно оценивающих деятельность этого института составила 41,3%. При этом положительно оценивают работу политических партий 33,3% респондентов, негативно — 37,4%.