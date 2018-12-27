Трамп впервые посетил зону военного конфликта в Ираке

Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания 26 декабря впервые посетили зону военного конфликта в Ираке, сообщает Reuters.

Они провели в стране чуть более трех часов. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сказала, что Трамп встретился с послом США в Ираке и военными командирами. По ее словам, они «разработали мощный план», позволяющий продолжать «путь к полной победе» над «Исламским государством» (организация запрещена и признана террористической в России).

Президент США также планировал встретиться с премьер-министром Ирака Адилем Абдул-Махди, однако между ними состоялся только телефонный разговор. По данным офиса Абдул-Махди, встреча не состоялась из-за разногласий по поводу ее проведения. Сандерс заявила, что встречу не удалось организовать из-за проблем, связанных с безопасностью, и из-за того, что о поездке не было известно заранее.

Пресс-секретарь Белого Дома отметила, что между Трампом и Абдул-Махди состоялся «большой» телефонный разговор и что премьер-министр Ирака в ходе него принял приглашение президента США в Белый Дом на Новый год.

Во время визита в Ирак Трамп также заявил, что выводить войска из Ирака в настоящее время не планирует.

Ранее Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он связал это с победой в стране над «Исламским государством».

Позже стало известно, что министр обороны США Джеймс Мэттис уйдет со своего поста в конце февраля на фоне заявлений Трампа о выводе войск из Сирии и Афганистана. Исполняющим обязанности главы Пентагона президент США назначил Патрика Шанахана.

В декабре 2017 года Трамп во время речи о принятии оборонного бюджета также заявлял о победе в Сирии и Ираке над «Исламским государством».