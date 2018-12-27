Пономарев допустил закрытие движения «За права человека». Организация впервые за 8 лет не получила президентский грант

Директор общероссийского правозащитного движения «За права человека» Лев Пономарев допустил закрытие организации из-за недостатка финансирования.

«На самом деле, ситуация такая, что надо прекращать. Но я, конечно, сейчас ищу какие-то поддержки, кто-то мне что-то обещал. Нерегулярные деньги», — заявил правозащитник в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Пономарев объяснил, что впервые за восемь лет организация не получила президентский грант, который является главным источником финансирования «За права человека».

«Там объясняют, что мы написали плохую заявку, эксперты поставили низкие оценки… Я думаю, что это не случайно. Учитывая этот наезд на движение и на меня, наверное, подсказали, что деньги нам не надо давать», — отметил Пономарев.

Общероссийское движение «За права человека» существует с 1997 года. По словам Пономарева, в 2018 году организация получила на свою деятельность президентский грант в размере 15 млн рублей. Зарубежное финансирование движение не получает, чтобы не попасть под закон об «иностранных агентах», утверждает правозащитник.

5 декабря Пономарева арестовали за пост в фейсбуке с призывом к участию в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Он вышел из спецприемника спустя 16 суток заключения под стражу.

18 декабря Министерство юстиции России объявило о внеплановой проверке документов «За права человека» за последние три года: бухгалтерской документации, расписания штата организации, а также переписки с физическими и юридическими лицами и публикации в СМИ.

В 2014 году Минюст внес организацию в реестр «иноагентов» из-за финансирования со стороны иностранных фондов. Спустя год движение исключили из списка, потому что оно «прекратило выполнять функции иностранного агента».