СК по Ярославской области возбудил еще одно дело о пытках заключенных в колонии

Следственный комитет по Ярославской области возбудил уголовное дело (ч. 3 ст. 286 УК) о пытках осужденных в углической исправительной колонии (ИК) № 3. Об этом рассказала адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова.

По информации правозащитников, потерпевшими по делу проходят 25 человек. Выяснилось, что дело возбудили еще 22 ноября, но о том, что заключенных признали потерпевшими, стало известно только сейчас.

Ранее «Общественный вердикт» сообщал, что в октябре сотрудники ИК раздели догола осужденного Александра Кочергина, заставили его приседать и начали избивать, требуя отдать телефон. После этого Кочергина закрыли под лестницей, где он сильно замерз. Его отпустили после того, как другие заключенные стали кричать и стучать в дверь.

Другой осужденный Нурали Нуров утверждает, что его избили в 2016 году при поступлении в колонию и несколько раз в 2017 году. По его словам, ему начали поступать угрозы от сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после того, как он написал заявлению в прокуратуру.

Еще двое заключенных Михаил Фадеев и Рафаэль Мифтахов пожаловались адвокату на побои. Последний рассказал, что его вынудили написать заявление на сокамерника из-за того, что тот пожаловался в прокуратуру на пытки.