Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку

Американец Колин ОʼБрэди впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку на лыжах, об этом он сообщил в своем Инстаграме.

The New York Times отмечает, что он закончил свой путь длиной в 932 мили (почти 1500 км) на 54 день. При этом ОʼБрэди последние 77,5 миль (примерно 124,7 км) преодолел за 32,5 часа без остановок. Он отметил, что эти часы были «одними из самых сложных» в его жизни.

ОʼБреди начал пересекать Антарктиду 4 ноября, он прилетел туда за несколько дней до начала своего пути.

В 2016 году британский путешественник Генри Уорсли скончался после попытки в одиночку пересечь Антарктиду. Он преодолел большую часть маршрута, который был длиннее, чем у ОʼБрэди, однако за 30 миль (приблизительно 48 км) до финиша он почувствовал недомогание. Жена Уорсли Джоанна рассказывала «Би-би-си», что он умер от истощения.