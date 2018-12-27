В Иркутске возбудили дело против студента из-за рассылки сокурсникам видео о нападениях на школы

Следственный комитет (СК) по Иркутской области возбудил уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1 ст. 282 УК) против студента третьего курса юридического вуза.

Дело возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России, сообщается на сайте ведомства. СК уточнил, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался.

По версии следствия, 21-летний студент «рассылал­ своим одногруппникам сообщения и видеозаписи в социальных сетях, в которых содержалась информация, направленная на возбуждение ненависти, вражды, к национальным и религиозным меньшинствам».

«Молодой человек, по предварительным данным, рассылал сокурсникам материалы о нападениях на школы, в том числе о массовом убийстве в школе “Колумбайн”, которое стало символом таких трагедий. Есть версия, что он предлагал совершить нападение», — рассказал источник Интерфакса. По его информации, речь идет о студенте иркутского филиала Российской правовой академии.

В 1999 году два старшеклассника Харрис и Клиболд устроили массовое убийство в американской школе «Колумбайн», в результате которого погибли 13 человек, еще 26 были ранены. После этого нападавшие покончили жизнь самоубийством.

С начала года в России произошло несколько нападений школьников на учителей и других учеников, однако об атаке в «Колумбайне» активно заговорили после событий в Керченском политехническом колледже. 17 октября 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв самодельного устройства. В результате инцидента погиб 21 человек, более 40 получили ранения. Сам Росляков покончил с собой.