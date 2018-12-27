Херсонский суд продлил на месяц арест журналисту Кириллу Вышинскому

Херсонский городской суд продлил до 27 января арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Защита просила об освобождении журналиста под личное поручительство адвоката либо избрать ему другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако суд отказался удовлетворить ходатайства.

Доманский намерен обжаловать решение суда.

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Украина обвинила Вышинского в государственной измене и публикации материалов, оправдывающих присоединение Крыма к России и поддерживающих самопровозглашенные республики Донбасса. Ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям «воспрепятствование законной деятельности журналиста» (ст. 144 УК) и «привлечение заведомо невиновного лица к уголовной ответственности» (ст. 299 УК).

Вышинский является гражданином России и Украины одновременно, однако, как пишет РИА Новости, он намерен отказаться от украинского паспорта.