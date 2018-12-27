Координатора штаба Навального во Владивостоке оштрафовали за оскорбление полицейского

Первореченский районный суд Владивостока оштрафовал на 20 тысяч рублей Владимира Дубовского, координатора местного штаба политика Алексея Навального, по обвинению в оскорблении полицейского (ст. 319 УК). Об этом активист рассказал в своем телеграм-канале.

Оппозиционер свою вину не признал. Он намерен обжаловать решение суда и направить жалобу в Европейский суд по правам человека. По его словам, из-за судимости он не может участвовать в муниципальных выборах.

Дубовский добавил, что судья отказалась учесть показания четырех свидетелей защиты, поскольку «все они являются оппозиционерами», а значит людьми, заинтересованными в его оправдании судом.

«При этом судья считает, что четыре свидетеля обвинения — действующие сотрудники полиции — объективны и не заинтересованы», — рассказал он.

По версии следствия, Дубовский оскорбил представителя власти после того, как 12 июня его и еще нескольких участников конференции «Открытой России» задержали и отвезли в отдел полиции. Тогда активиста арестовали на 25 суток по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).