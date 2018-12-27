В нижегородском СК решили не возбуждать дело против полицейских, сорвавших презентацию альманаха moloko plus

Следственный комитет (СК) в Нижнем Новгороде отказался возбуждать уголовное дело против полицейских, сорвавших презентацию альманаха moloko plus в сентябре. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Алексея Матасова.

В постановлении об отказе в возбуждении дела говорится, что следователь Милена Закуева не нашла в действиях полицейских, пришедших на презентацию, признаков превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и воспрепятствования журналистской деятельности (ч. 2 ст. 144 УК). Также она не обнаружила фактов создания протокола об административном задержании задним числом и внесения сведений о не присутствующих при событии свидетелях в протокол (ст. 292 УК).

«Медиазона» отмечает, что, по мнению следователя, изменения и уточнения в протокол, составленный на главного редактора moloko plus Павла Никулина, вносились законно, при этом документ составлялся в присутствии понятых и адвоката.

Напомним, в сентябре на презентации альманаха moloko plus в нижегородском баре «Подсобка» были задержаны трое журналистов издания — главный редактор Павел Никулин, авторы Софико Арифджанова и Михаил Шубин, а также три посетителя мероприятия. Изъятые на презентации выпуски альманаха, а также книги владельцев бара были отправлены на экспертизу. Никулин был задержан за якобы отказ показать документы полицейским.

Главреда moloko plus приговорили к двум суткам ареста по статье 19.3 КоАП, но отпустили в зале суда, так как его задержали 16 сентября, и он уже отбыл положенный арест. Впоследствии данное решение суда отменили, сообщала «Медиазона», а дело было направлено на пересмотр. После этого Никулина оштрафовали на тысячу рублей по статье о неповиновении полицейскому (ст. 19.3 КоАП).

В Краснодаре перед презентацией альманаха moloko plus в июле Арифджанову и волонтера Культурного Центра «Типография» Анастасию Кхухуренко задержали люди в штатском, а затем неизвестный с криком «Хэллоу, Украина!» распылил двоим журналистам издания в глаза перцовый баллончик.