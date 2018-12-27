ЦБ аннулировал лицензии ряда российских форекс-дилеров

Центробанк России (ЦБ) отозвал лицензии у форекс-дилеров «Альпари», «Форекс Клуба», «Телетрейда», «Фикс трейда» и «Трастфорекса», об этом сообщается на сайте регулятора.

Основаниями для отзыва лицензий стали «неоднократные в течение одного года» нарушения форекс-дилерами требований российского законодательства. В ЦБ отметили, что «Альпари» и «Форекс Клуб», в частности, не исполняли или исполняли не должным образом предписания регулятора, а «Телетрейд» предоставлял недостоверную отчетность. «Трастфорекс» и «Фикс трейд» в том числе нарушили законодательство о ценных бумагах.

Действие лицензий всех трех форекс-дилеров прекращается с 27 января 2019 года. ТАСС отмечает, что, по словам главы департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка ЦБ Ларисы Селютиной, их обязательства перед клиентами составляют 35 млн рублей и будут полностью возвращены клиентам до прекращения действия лицензий.

В «Форекс Клубе» сказали, что пока не получали официального уведомления об отзыве лицензии от регулятора, сообщает РИА Новости. «Компания пока не получала официального уведомления ЦБ РФ об аннулировании лицензии форекс-дилера, продолжаем исполнять свои обязательства перед клиентами. Надеемся на конструктивный диалог с регулятором», — заявил агентству представитель компании. Также продолжает работать из-за отсутствия официального сообщения от регулятора и «Альпари».

Форекс является рынком межбанковского обмена валюты по ценам, котировка которых формируется без ограничений. Как отмечают «Ведомости», форекс-дилеры, работающие в России, должны с 2016 года проходить обязательную процедуру лицензирования в ЦБ.