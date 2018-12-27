Znak.com: на обвиняемого во взяточничестве начальника Свердловской железной дороги завели еще одно дело

Против начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова возбудили еще одно уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК). Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

«Фабула обвинения по Миронову, мягко говоря, так себе. Такое ощущение, что и новый эпизод они завели, только чтобы оставить его в СИЗО. Тем более, что о нем стало известно перед слушанием апелляции на арест Миронова», — рассказал источник издания из окружения Миронова.

Собеседник из числа сотрудников правоохранительных органов, напротив, заявил, что «с доказательной базой по этому делу все в порядке», и допустил появление других эпизодов. Детали нового обвинения источники издания раскрыть отказались.

Алексея Миронова арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки по ч. 5 ст. 290 УК 14 декабря. Речь идет о сумме в размере 725 тысяч рублей, которые, по информации Znak.com, были переданы за покровительство при распределении контрактов РЖД.

Издание утверждает, что средства перечислил директор ООО «СтройТИКС» Евгений Савранин в проектное бюро ООО «Премиум» в 2015-2016 годах. Они были нужны для оплаты дизайн-проекта частного коттеджа Миронова в поселке Иславском Одинцовского района Московской области, пишет Znak.com. Сам Миронов свою вину не признает.

Алексей Миронов возглавил Свердловскую железную дорогу в 2011 году. До этого он работал в центральном аппарате РЖД, где руководил дирекцией управления движением.