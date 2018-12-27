Комбинат «Дружба народов» остался единственным поставщиком продуктов для Росгвардии еще на два года

Мясокомбинат «Дружба народов» остался единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии еще на два года. Подлинность соответствующего распоряжения на 2019-2020 года подтвердили РБК в пресс-службе правительства и Росгвардии.

«Работа с единственным поставщиком позволяет снабжать все подразделения Росгвардии качественными продуктами, обеспечивать прозрачность ценообразования и оперативность проведения процедур закупки», — рассказали в службе войск национальной гвардии.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего гособоронзаказ, добавили, что распоряжение согласовано с Минфином, Минпромторгом, Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС): «Они тщательно проверяют все, вплоть до расчетов начальной цены контракта».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что ФАС возбудила дело против «Дружбы народов» после обращение Федеральной службы безопасности (ФСБ). В статье говорится, что мясокомбинат «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».

В Росгвардии посчитали, что публикация «изобилует грубыми неточностями» и что в ней искажаются и умалчиваются важные сведения. Ведомство обвинило журналистов в «давлении и вбросах лживой информации» и объявило о планах подать на РБК в суд.

На нарушения при закупках продуктов для Росгвардии ранее обратил внимание политик Алексей Навальный. Он утверждал, что после того как в декабре 2017 года распоряжением правительства единственным поставщиком продуктов для службы стал мясокомбинат «Дружба народов», закупочные цены выросли в несколько раз.

После этого расследования глава Росгвардии Виктор Золотов записал видеообращение, в котором обвинил Навального в «скудоумии» и вызвал оппозиционера на дуэль, «пообещав сделать из него отбивную». В ответ политик предложил чиновнику провести теледебаты. Ни «дуэль», ни дебаты пока так и не состоялись.