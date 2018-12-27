Против «ИрАэро» возбудили уголовное и административное дела из-за отказа авиакомпании вывозить туристов с Хайнаня

Восточно-Сибирское и Московское межрегиональное следственные управления на транспорте Следственного комитета возбудили уголовное и административное дела в отношении авиакомпании «ИрАэро», которая отказалась вывозить российских туристов с китайского острова Хайнань. Об этом сообщает Интерфакс.

Как рассказал в эфире ведомственного интернет-канала официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, уголовное дело возбуждено по ч.6 ст. 159 УК (мошенничество с неисполнением договорных обязательств в особо крупном размере) и ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Он отметил, что в ходе проверки выявили признаки хищения денег полутора тысяч граждан, так как авиабилеты продавались, хотя авиакомпания уже не была намерена осуществлять полеты.

«Но поскольку отказ от перевозки противоречит требованиям воздушного законодательства, прокуратура внесла представление гендиректору авиакомпании об устранении нарушения закона, а в отношении "ИрАэро" было возбуждено административное дело по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ ("Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии")», — сказал Куренной.

Как сообщал Ростуризм, проблемы у туроператора «Жемчужная река» с авиаперевозчиками «ИрАэро», Pegas Fly «АЛРОСА» и S7 возникли в ноябре. После этого «ИрАэро» заявила о прекращении рейсов в некоторые китайские города из-за задолженности туроператора. По этой причине покинуть Китай не смогли около российские туристы, находящихся на острове Хайнань.