Сбербанк извинился перед братом фигуранта дела «Сети» за ограничение доступа к счетам

Сбербанк извинился перед Алексеем Черновым, братом арестованного по делу «Сети» Андрея Чернова, за ограничение доступа к счетам. Об этом он сам рассказал «ОВД-Инфо».

Сотрудник банка позвонил Чернову и сообщил, что инцидент произошел по ошибке другого сотрудника. В качестве извинений Сбербанк вернул ему деньги за обслуживание карты, которые он заплатил за все время пользования.

25 декабря Алексей Чернов получил сообщение от Сбербанка об ограничении доступа к счетам в связи с возможной причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это произошло после того, как он оплатил через сервис «ФСИН-письмо» отправку сообщения брату Андрею.

Андрей Чернов и еще десять человек являются фигурантами дела «Сети» (или «пензенское дело»). Они находятся под арестом по обвинению в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), которое якобы готовило вооруженное восстание и взрывы во время выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигуранты дела неоднократно заявляли, что их пытали током и требовали дать признательные показания. Обвиняемые жаловались на необоснованное помещение в карцер за разговоры на прогулке или за «запрещенку».

Так, Чернов сообщал о подброшенном в его карман бритвенном лезвии. По словам обвиняемого, это сделал сотрудник изолятора, когда препровождал его в камеру после свидания с адвокатом.