The Bell: Минэкономразвития отказалось от новогодних подарков из-за дела Улюкаева

Министерство экономического развития России отказалось от новогодних подарков из-за дела экс-главы ведомства Алексея Улюкаева. Об этом The Bell рассказал сотрудник одной из госструктур, которая отправила в Минэкономразвития подарки руководству.

По его словам, из всего набора в ведомстве оставили только открытку, а остальное вернули обратно. Другой собеседник издания подтвердил, что руководство министерства во главе с Максимом Орешкиным не принимает подарки.

«После всего, что с министерством произошло, было решено, что так с точки зрения этикета будет правильно. Так проще, чем каждую корзинку и посылку проверять», — рассказали The Bell.

Экс-министра Алексея Улюкаева признали виновным в получении взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина и осудили на восемь лет колонии строгого режима. Во время суда стало известно, что Сечин передал Улюкаеву «корзиночку» с фирменными колбасами «от Иваныча» и сумку. Экс-министр думал, что в ней находится вино, однако там оказались деньги — 2 млн долларов.

В декабре прошлого года The Bell узнал, что сотрудники российских министерств и крупных компаний перестали принимать подарки, а если и делают это — то с большой осторожностью. Пять сотрудников министерств и госкорпораций рассказали, что ужесточения по поводу подарков совпали с преследованием Улюкаева.

Позднее правительство внесло в Государственную думу антикоррупционные поправки, касающиеся запрета дарить госслужащим, врачам и учителям подарки, кроме цветов, канцелярской продукции и ценных вещей, которые получены в качестве поощрения и награды от работодателя.