ICQ прекратит поддержку сторонних клиентов. Пользователи опасаются за безопасность личных данных

Мессенджер ICQ с 28 декабря перестанет поддерживать старые версии официального приложения и неофициальные клиенты, как сообщает TJournal, публично об этом не объявлялось, пользователям пришли сообщения об этом от аккаунта «ICQ Official».

В Mail.ru Group, которая является владельцем мессенджера, изданию подтвердили информацию об отключении протокола «который уже давно не поддерживается и в котором нет множества новых хороших функций», в том числе звонков, аудиосообщений, стикеров и групповых чатов.

Как сообщает TJ, пользователи в соцсетях написали, что UIN (идентификатор пользователя) в официальной версии мессенджера привязан к номеру телефона, из-за чего в ней невозможно создать несколько аккаунтов. Также пользователи, отмечает издание, высказали опасения касаемо безопасности личных данных.

Представители ICQ рассказали TJ, что для входа в приложение будет достаточно UIN, но при этом подчеркнули, что в мае 2019 года в силу вступят правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона, фактически запрещающие их анонимное использование.

Пользователь сайта «Хабра» сообщал, что владельцам сторонних клиентов ICQ запретили отправку сообщений, а при каждой попытке совершить это действие им писали: «Возможно, злоумышленникам удалось получить доступ к твоему аккаунту. Пожалуйста, перейди по ссылке для разблокировки», по которой просили привязать аккаунт к номеру телефона.

ICQ появился в 1996 году и стал популярен в начале 2000-ых. Со временем, в том числе из-за появления новых мессенджеров, он частично потерял актуальность, но им все равно продолжают пользоваться.

В мае «Новая газета» проанализировала все приговоры российских судов, в текстах которых есть аббревиатура СИТКС («Снятие информации с технических каналов связи»), среди них оказалось 34 дела, при расследовании которых полицейские читали мессенджеры. В 21 случае из 34 снятие информации происходило после изъятия устройства; в 6 случаях определить, изъятие или чтение произошло раньше оказалось невозможно, а в 7 проанализированных случаях стало известно об «онлайн-снятии» информации с каналов связи. При этом в шести из семи случаев речь шла о прочтении спецслужбами ICQ.

В пресс-службе мессенджера заявили, что «информация о подобном сотрудничестве со спецслужбами и тем более о предоставлении онлайн доступа к переписке не соответствует действительности».