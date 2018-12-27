В Казани задержали активиста «Открытой России» за акцию с болтом на Конституции

В Казани задержали активиста «Открытой России» Дмитрия Егорова за повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), сообщается в телеграм-канале движения.

На него составили протокол за акцию «Хватит класть болт на нашу Конституцию», которую он и еще один активист Гульназ Равилов провели в день Конституции 12 декабря.

Телеграм-канал «Открытой России»

В тот же день в ряде городов России прошли еще несколько акций с Конституцией. В Кургане активист Ярослав Лобанов сжег ее у здания Федеральной службы безопасности. Позднее его арестовали на десять суток (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

В Твери полиция задержала активиста Илью Якушева во время одиночного пикета у здания областного правительства, во время которого он вслух читал статьи из основного закона страны. В отделении полицейские взяли с него объяснения, сфотографировали плакат, после чего отпустили.

12 декабря в России празднуется день Конституции Российской Федерации. Она была принята после всенародного голосования в 1993 году. В этом году основному закону страны исполнилось 25 лет.