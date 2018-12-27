Компания Пригожина впервые за пять лет не получила контракт на организацию новогоднего приема в Кремле

Компании бизнесмена Евгений Пригожина «Конкорд М» впервые с 2013 года не будет обслуживать новогодний прием в Кремле. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сайт госзакупок.

Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО «МСК», зарегистрированная в мае этого года. В РБК не нашли никаких упоминаний ее деятельности в открытых источниках, кроме трех контрактов с управлением делами президента и комбинатом питания «Кремлевский».

Отмечается, что на прием, который состоится 27 декабря, Управление делами президента (УДП) потратило 13,1 млн рублей. Исполнитель обязан «разработать и согласовать с заказчиком схемы, концепции, меню обслуживания мероприятия», «осуществить приготовление блюд высокого качества в соответствии с утвержденным меню, их хранение и доставку к месту проведения мероприятия» и ​«осуществить обслуживание мероприятия в соответствии с утвержденным меню на высоком профессиональном уровне», пишет РБК.

По данным издания, «Конкорд М» Пригожина обслуживала по крайней мере четыре последних новогодних приема в Кремле и заключала ежегодно десятки других контрактов с Кремлем в 2014-2017 годы. В 2018 году управление делами президента к «Конкорду М» не обращалось, пишет РБК.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой источники сообщил, что структуры, близкие к бизнесмену Евгению Пригожину, займутся строительством судебного квартала в Санкт-Петербурге с резиденцией Верховного суда (ВС) России и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью 35,7 млрд рублей.

20 декабря во время ежегодной пресс-конференции Владимир Путин отвечая на вопрос о Евгении Пригожине, которого называют «кремлевским поваром», сказал, что всего его повара работают в Федеральной службе охраны.

«Других поваров у меня нет. Если кто-то хочет приклеить ярлыки, это их дело, такая у нас политическая возня. Мы никому это “питание”, кроме ФСО, не передаем».