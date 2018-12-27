В Вене неизвестные напали на церковь и ограбили прихожан

В Вене двое неизвестных напали на прихожан католической церкви при монастыре и ограбили их. Об этом сообщает газета Kronen Zeitung.

По предварительным данным, от 8 до 15 человек получили тяжелые ранения.

Как сообщает полиция Вены, нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 по московскому). В полиции заявили, что не рассматривают версию теракта.