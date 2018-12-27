В Татарстане суд вынес приговор избившим заикающегося мужчину полицейским. Вскоре к потерпевшему пришли с обыском

В Татарстане пятеро сотрудников МВД пришли с обыском к Ильдару Шарифуллину сразу после того, как суд вынес обвинительный приговор избившим его полицейским. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с Казанским правозащитным центром и правозащитной организацией «Зона права».

По словам мамы Шарифуллина, сотрудники райотдела полиции пришли через полчаса после заседания суда и отказались ознакомить ее сына с постановлением о проведении обыска. Они заявили, что документ в единственном экземпляре находится у дознавательницы Эльмиры Эскадроновой, которая выступала на суде по делу об избиении Шарифуллина в поддержку полицейских.

Во время обыска полицейские ничего не изъяли. Предположительно, следственные действия могут быть связаны с делом о краже.

Правозащитники расценивает обыск как давление на потерпевшего и намерены обратиться с жалобой в прокуратуру.

Ранее Лениногорский городской суд Татарстана признал двух участковых ОМВД по Лениногорскому району Альберта Самигуллина и Виталия Мустафина виновными в избиении Ильдара Шарифуллина.

Майорам полиции назначены условные сроки наказания — Самигуллину 5 лет, Мустафину — 4 года. Обоим запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

По данным следствия, в Лениногорске 13 августа 2017 года пьяные участковые насильно посадили в автомобиль 25-летнего Ильдара Шарифуллина, с детства страдающего от заикания. Сотрудники полиции ударили мужчину два раза и привезли в опорный пункт.

Согласно материалам дела, майор Самигуллин замахивался на задержанного огнетушителем, а потом ударил его 1,5-литровой пластиковой бутылкой воды по спине, а также коленом в грудь. Мустафин не менее двух раз ударил Шарифуллина по лицу.

Шарифуллин, испугавшись за свою жизнь и здоровье, под диктовку участковых явку с повинной и признался в краже плиток из магазина. Только после этого мужчине позволили покинуть помещение опорного пункта.