Правозащитник Лев Пономарев рассказал о похищении сидевшего с ним в одной камере мужчины

В Москве из спецприемника № 1 похитили Исломбека Камалова, которого задержали в середине декабря после того, как он прилетел в Москву из Стамбула, сначала за неповиновение сотрудникам полиции, а затем за мат на улице. Об этом написал глава движения «За права человека» Лев Пономарев.

Утром 27 декабря Камалова, которого должны были освободить из спецприемника, встречали адвокат Тимур Идалов, мать и сотрудник движения «За права человека» Петр Курьянов. Они увидели, как в 10:30 к спецприемнику приехали трое мужчин в штатском и вошли в здание спецприемника, оттолкнув адвоката.

Через полчаса мужчины вывели Камалова в наручниках, посадили в тонированную машину без номеров и увезли. Вызванные Идаловым полицейские ничем не помешали похищению, добавил Пономарев.

По его мнению, похитители могли быть сотрудниками Федеральной службы безопасности.

Как рассказал Пономарев, он сидел с Камаловым в одной камере , когда отбывал административный арест. По словам правозащитника, пока он был в спецприемнике Камалова не раз вызывали на беседы люди, которые не являются сотрудниками этого учреждения.

В заявлении Камалова о том, как он оказался в спецприемнике, мужчина пишет, что провел сутки в аэропорту Внуково после повторной проверки документов и вопросов о цели поездки в Турцию. Затем, по словам мужчины, его вывели на парковку вблизи аэропорта, где избили, заставляя пить водку, а затем отвезли в полицию. 14 декабря суд назначил ему трое суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции, с которыми он якобы дрался.

17 декабря Камалова арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве за мат на улице. Камалов заявил, что матом не ругается.

5 декабря Пономарева арестовали за пост в фейсбуке с призывом к участию в акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», которая прошла возле здания ФСБ на Лубянке 28 октября (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Он вышел из спецприемника спустя 16 суток заключения под стражу.