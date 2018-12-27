В Петербурге суд оштрафовал шестого фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе

Калининский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 70 тысяч рублей Ягубу Вагифу Оглы Сулейманову, обвиняемого в недонесении о планах совершения теракта в Казанском соборе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.6 УК («Несообщение о преступлении»).

По версии следствия, другой фирурант дела Евгений Ефимов много раз рассказывал Сулейманову о своих планах. Сулейманов свою вину признал.

«Так, в конце ноября 2017 года у станции метро „Сенная площадь“ Ефимов рассказал Сулейманову, что планирует снять гараж или иное холодное помещение для изготовления взрывчатого вещества, а в начале декабря 2017 года сообщил фигуранту по телефону о своей почти полной готовности к совершению преступления. Сулейманов, в свою очередь, Ефимова отговаривал, однако в правоохранительные органы ничего не сообщил», — говорится в сообщении.

Ранее суд приговорил к 3,5 годам колонии общего режима еще одного фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе Фируза Калавурова за незаконное хранение тротила и отрезка специального огнепроводного шнура (ч. 1 ст. 222.1 УК) и несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК). Калавуров свою вину не признал.

В августе другого фигуранта дела Евгения Ефимова приговорили к пяти годам колонии строгого режима. Он обвинялся в незаконном изготовлении взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 223.1 УК) и приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК).

Напомним, впервые о подготовке теракта в Казанском соборе Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила в декабре 2017 года. Как выяснилось позже, эту информацию ФСБ передало Центральное разведывательное управление США (ЦРУ).