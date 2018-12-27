Сразу три журналиста «Новой газеты» стали лауреатами премии им. Сахарова «За журналистику как поступок» в 2018 году

Среди лауреатов премии конкурса имени А. Д. Сахарова «За журналистику как поступок» в 2018 году оказалось сразу три журналиста «Новой газеты»: Елена Масюк, Ирина Тумакова и Вера Челищева, еще — автор «Новой газеты в Петербурге» Татьяна Лиханова и Анастасия Кириленко из The Insider. Об этом сообщается на странице премии в фейсбуке.

В жюри отметили статьи Елены Масюк о пытках в омских колониях, у Ирины Тумаковой отметили пубикации о смерти предпринимателя Валерия Пшеничного в СИЗО Петербурга, у Веры Челищевой — серию судебных репортажей, у Татьяны Лихановой — публикации о пытках спецслужб в отношении фигурантов дела «Сети».

Награждение победителей состоится в январе 2019 года.

Премия «За журналистику как поступок» присуждается с 2001 года. Второй год подряд конкурс проводился по несколько измененным правилам: в нем участвовали не только российские журналисты, как ранее, но и работающие в русскоязычных СМИ за пределами России, а также блогеры, видеоблогеры, авторы документальных фильмов и книг.

В этом году в жюри премии года вошли Светлана Алексиевич, Гарри Каспаров, Лилия Шевцова, Елена Костюченко, Юлия Корнева, Юлия Сунцова, Виталий Челышев, Валерий Борщев, Владимир Кара-Мурза, Борис Вишневский, Леонид Гозман, Андрей Пионтковский, Ирина Халип (Беларусь), Адам Михник (Польша), Томас Венцлова (Литва), Юрий Фельштинский (США), Даниил Кислов (Узбекистан), Николай Семена (Украина), Сейтказы Матаев (Казахстан), Игорь Яковенко, Дмитрий Флорин, Виктор Юкечев, Алексей Владимиров, Сергей Курт-Аджиев, Евгений Мездриков, Юрий Чернышов, Георгий Бородянский.