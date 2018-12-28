Путин подписал закон о частичной декриминализации статьи 282 УК об экстремизме

Президент России Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса (возбуждение ненависти или вражды), документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, если преступление, предусмотренное частью 1 этой статьи, совершено физическим лицом впервые, оно будет караться административным наказанием в виде штрафа от 10 до 20 тысяч рублей, обязательных работ до 100 часов или арестом на срок до 15 суток. Юридическим лицам будет грозить штраф в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

Если же преступление совершено повторно в течение одного года, то за него будет наступать уголовная ответственность.

Поправки в законодательство предложил внести сам Путин. 19 декабря они были одобрены Госдумой, через два дня — Советом Федерации.

Согласно статистике центра «Сова», по 282-ой статье в прошлом году осудили 571 человека, а по 280-ой — 170.

При этом эксперты ожидали пересмотра уже вынесенных приговоров по статье 282 УК: «Срок давности привлечения к административной ответственности — один год, то есть для большинства не будет и административки», — сообщал руководитель международной группы «Агора» Павел Чиков.