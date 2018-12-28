Прокурор Якутии выявил нарушения в колонии, где заключенные объявляли голодовку и зашивали себе рты

Прокурор Якутии ​Николай Пилипчук проверил исправительную колонию №1, в результате чего выявил там рям нарушений и внес представление начальнику УФСИН по Якутии, говорится на сайте надзорного ведомства.

Прокурор подтвердил, что сотрудники колонии не обеспечивали заключенных вовремя необходимыми вещами, а также не соблюдали «порядок привлечения осужденных к дисциплинарной ответственности». Здание колонии также нуждается в капитальном ремонте, отметил Пилипчук.

Помимо этого, сотрудники колонии не принимали специальных мер для содержания осужденных с ограниченными физическими возможностями, а также не помогали им с трудоустройством.

О нарушениях в якутской ИК-1 в начале декабря рассказала глава региональной Общественной наблюдательной комиссии Марина Семенова.

Помещенные в ШИЗО заключенные жаловались на избиения сотрудниками, а также на отсутствие комплектов зимней одежды. Поскольку в штрафном изоляторе не было матрасов, им приходилось спать на полу (тогда как температура по ночам уже доходила до -40 градусов по Цельсию).

Во ФСИН утверждали, что температура в камерах не опускалась ниже 18 градусов, а заключенных никто не избивал.