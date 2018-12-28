ФСБ отчиталась о завершении строительства заграждений в Крыму на границе с Украиной

Строительство заграждений на границе Крыма с Украиной было завершено, сообщили РИА Новости в крымском пограничном управлении ФСБ.

Заграждения длиной более 60 километров в районе Перекопского перешейка были дополнены вибрационными датчиками, а также радиолучевыми датчиками с видеокамерами ночного видения.

В ФСБ объяснили, что строительство связано с «возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства». Помимо этого заграждения должны пресечь незаконные поставки оружия и боеприпасов, контрабанду табака, алкоголя и наркотиков, а также незаконное пересечение границы украинцами «с хозяйственно-бытовыми целями».

Планирование и разработка заграждений начались в 2015 году. Всего на проект было потрачено более 200 миллионов рублей, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на госзакупки. Ожидалось, что строительство закончится к июлю (к концу первого полугодия 2018 года), причины задержки в сообщении ФСБ не уточняются.

В ноябре в Симферополе во время дачи взятки сотруднику ФСБ задержали директора предприятия «Росатома», научно-производственного комплекса «Дедал», Игоря Сушкова. Источник ТАСС уточнял, что эти деньги он предалагал за содействие в приемке работ по установке системы охраны на границе с Украиной, при этом на строительстве дело не сказалось.