Путин подписал закон об отмене национального роуминга

Президент Владимир Путин подписал закон об отмене с 1 июня 2019 года национального роуминга. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон обязывает операторов сотовой связи устанавливать одинаковые тарифы вне зависимости от того, работает ли он в том регионе, где находится абонент. Входящие звонки от абонентов внутри страны становятся бесплатными (входящие из-за границы остаются платными). Тарифы на мобильный интернет в законопроекте не оговариваются.

Хотя «большая четверка» сотовых операторов (МТС, «Мегафон», «Билайн», Tele2) к сентябрю по требованию Федеральной антимонопольной службы уже отменила роуминг внутри страны, теперь это придется сделать и региональным операторам.

Те в письме к правительству выступали против законопроекта, поскольку документ не уточняет правила доступа для них к федеральным сетям, что приведет к дополнительным расходам.

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При этом операторы «большой четверки» — МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 — не имеют собственных сетей в Крыму. В конце сентября их оштрафовали на 750 тысяч рублей за несвоевременное исполнение законодательства о внутрисетевом роуминге, который появляется в другом регионе, но в сети одного оператора.