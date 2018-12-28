«Би-би-си» обнаружила связь между организатором новогоднего приема в Кремле и структурами Пригожина

Компания «МСК», получившая в этом году госконтракт на обслуживание новогоднего приема президента, связана со структурами бизнесмена Евгения Пригожина, которые были поставщиками мероприятия с 2014 года, утверждает «Русская служба Би-би-си».

Компания получила контракт без конкурса как единственный поставщик. 22-летний уроженец Алтая Данил Аксютин, студент Российского технологического университета в Москве, создал ее в мае этого года, а до этого продавал в интернете копии брендовых мужских сумок, утверждает издание. С мая фирма успела получить уже три госконтракта на 35,7 миллионов рублей — один от ФГБУ «Комбинат питания Кремлевский» и еще два от управления делами президента.

Журналисты «Би-би-си» нашли в документации к госзакупкам контактный e-mail компании «МСК» в почтовом сервисе Mail.ru и воспользовались функцией восстановления пароля. Оказалось, что в качестве резервной почты ее владелец указал адреса на домене concord-moscow.ru, принадлежащем «Конкорд М», связанной с Пригожиным. После запросов «Би-би-си» в обе компании система перестала показывать резервные адреса.

Журналисты также позвонили по номеру, указанному при регистрации почты «МСК»: в электронных бизнес-справочниках Москвы он указан как контактный номер компании «Конкорд Кейтеринг». Снявший трубку человек подтвердил, что это номер и компании «МСК», и «Конкорд-Кейтеринга».

В пресс-службе «Конкорда» изданию опровергли связь с «МСК», а также участие в подготовке новогоднего приема президента в 2018 году; владелец «МСК» отказался отвечать на вопросы издания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и пресс-служба управделами президента также не прокомментировали информацию.

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Напомним, на то, что госконтракт на организацию новогоднего приема впервые с 2014 года не получила «Конкорд М», первым обратил внимание РБК. Издание также отмечало, что «Конкорд М» с 2016 года стал получать все меньше контрактов от Управделами президента, а в этом году не получил их вовсе.