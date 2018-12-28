В аэропорту Хельсинки по запросу США задержали россиянку по делу об отмывании денег и распространении наркотиков

В аэропорту Хельсинки вечером 15 декабря задержали 30-летнюю гражданку России Миру Тэрада (до 2017 года — Оксана Вовк) по запросу американских властей, сообщили ТАСС в российском консульстве в Финляндии.

Ее мать рассказала, что в тот день они вдвоем направлялись из Петербурга на ярмарку в Хельсинки. В аэропорту Миру Тэрада задержали на основании ордера Интерпола и доставили в полицию, откуда переместили в изолятор временного содержания в городе Вантаа.

Женщина сообщила сотрудникам консульства, что в США ее подозревают в распространении наркотиков и отмывании денег в 2013-2016 годах, сама она вину отрицает. Ее мать уточнила, что та училась в университете в Вашингтоне в 2015-2016 годах, вышла замуж и в 2016 году вернулась в Россию.

Финляндия обратилась к американским властям за подробностями дела, Вашингтон должен будет предоставить их к 29 января. На основании этого будет принято решение о ее депортации, до этого момента она будет находиться в изоляторе.