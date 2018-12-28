Путин одобрил штрафы до 500 тысяч рублей за вовлечение несовершеннолетних в митинги

Президент Владимир Путин подписал законопроект о введении административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные митинги. Документ был опубликован на портале правовой информации.

Теперь гражданам за это будет грозить штраф на сумму от 30 до 50 тысяч рублей или 15 суток административного ареста, а для юридических лиц штраф может составить от 225 тысяч до 500 тысяч рублей.

За повторное нарушение предлагают «повышенную административную ответственность»: штраф для граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или до 30 суток административного ареста для юридических лиц — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в разговоре с «Новой» предполагал, что поправки коснутся преимущественно физлиц, ведь именно они чаще всего подают заявки на проведение акций. По его мнению, закон станет очередным основанием для привлечения к административной ответсвенности участников протестных акций.

Один из авторов законопроекта депутат Евгений Ревенко, представляя инициативу в мае, говорил, что «мы должны защитить наших детей от политических педофилов». После принятия законопроекта в первом чтении депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов даже предлогал лишать родителей прав на воспитание ребенка, если несовершеннолетний больше двух раз участвовал в несанкционированных митингах.

Законопроект был представлен вскоре после майской акции сторонников Алексея Навального «Он нам не царь». В общей сложности по стране были задержаны более полутора тысяч человек, в Москве (по данным ОВД-Инфо) — около 600. В этих мероприятиях принимали участие несовершеннолетние, многие из них были задержаны.