Правозащитники рассказали об исчезновении томского активиста после посещения следователя. Ранее тот получил ожоги при задержании

Максим Шульгин после задержания в апреле. Фото: vk.com

В Томске активист «Левого блока» Максим Шульгин, которого сотрудники Центра «Э» обожгли печкой при задержании в апреле, перестал выходить на связь после посещения следователя 27 декабря, сообщила «Правозащита Открытки».

В этот день сотрудники ФСБ доставили Шульгина в следственное управление СК по Томской области для вручения повесток о вызове на допрос к следователю.

Однако правозащитники называют это лишь формальным поводом: 26 декабря подозреваемые в причинении ему ожогов требовали у него забрать заявление, а 27 декабря следователь военно-следственного отдела по Юргинскому гарнизону должен был принять решение о возбуждении уголовного дела по факту пыток.

Напомним, активиста Максима Шульгина задержали 29 апреля. Во время задержания его бросили на пол машины к включенной автомобильной печке, из-за чего он получил ожоги руки первой и второй степени. Шульгин является обвиняемым по делу о возбуждении ненависти (ст. 282 УК) из-за песен о полицейских, которые тот выложил во «ВКонтакте».

Активисты «Левого блока» считают, что дело было возбуждено в ответ на их акции солидарности с питерскими и пензенскими антифашистами, проходящими по делу «Сети».

В сентябре томский Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело о пытках Шульгина, постановив, что сотрудники правоохранительных органов действовали в рамках закона.