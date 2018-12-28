«Медуза»: семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова владеет 9 пентхаусами в элитном ЖК на сумму 1,6 млрд рублей

Семья вице-мэра Москвы Петра Бирюкова владеет девятью пентхаусами в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного» на общую стоимость около 1,6 млрд рублей (кадастровая стоимость составляет 820 млн рублей), говорится в расследовании «Медузы».

Согласно выписке из Росреестра, четыре квартиры принадлежат его старшей дочери Ирине Бирюковой, две другие — сыну Александру, еще три — жене Александра Екатерине Бирюковой. Общая площадь пентхаусов составляет более 1600 кв. м.

Семья Бирюковых владеет также почти всей землей более чем в 15 гектаров в деревне Поповке Чеховского района Подмосковья. По информации издания, большая часть территории принадлежит сыну Бирюкова Александру, еще 2 гектара — дочери Ирине.

Самому Бирюкову и его жене Антониде, согласно декларациям о доходах и имуществе, принадлежат на этой земле только два участка в 15 и 25 соток, небольшой дом и хозяйственный блок. «Посмотреть на эти участки или даже подойти к ним, впрочем, невозможно: оба располагаются за высоким металлическим забором», — отмечается в расследовании.

Кроме того, дочь Бирюкова Ирина и ее сын владеют 9-комнатной квартирой в доме на Патриарших прудах. Ее соседом является Юрий Буланов, бывший заместитель Бирюкова в 2000-х годах, когда тот работал главой префектуры Южного округа (в 2010 году Буланова осудили на 3,5 года колонии за хищение 17 млн рублей).

«Медуза» пишет, что бизнес родственников чиновника «тесно связан с предприятиями, которые курирует их отец» (с 2010 года Петр Бирюков занимается вопросами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства).

Так, компания Ирины и Екатерины Бирюковых «Вента», которая сдает в аренду городу грузовики с водителями, в 2012-2015 годах заключила с подчиненными Петру Бирюкову предприятиями 14 контрактов на сумму 365 млн рублей. После расследования РБК «Вента» перестала получать деньги от структур правительства.

При благоустройстве парка «Царицыно» генподрядчиком, как пишет издание, был холдинг «Универсстройлюкс», принадлежащий младшему брату Бирюкова Алексею. «Медуза» утверждает, что связанные с холдингом компании получили от города 6,3 млрд рублей в рамках программы благоустройства «Моя улица».