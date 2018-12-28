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Петербургский суд не нашел экстремизма в текстах американского проповедника. Из-за экспертизы по этому делу уволили преподавателя СПбГУ

Общество

 

Пушкинский районный суд Петербурга не признал экстремистскими тексты американского проповедника Уильяма Бранхама, которые распространяла общественная организация «Вечерний свет». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как рассказала «Коммерсанту» адвокат правозащитной организации «Команда 29» Дарьяна Грязнова, которая представляла в суде организацию «Вечерний свет», они ходатайствовали о проведении независимой экспертизы. Впоследствии эксперты не увидели экстремизма в текстах Бранхама. 

Прокуроры же требовали признать тексты экстремистскими на основе экспертизы Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Решение Пушкинского районного суда они могут обжаловать. 

Напомним, управление Министерства юстиции по Петербургу направило в петербургский Центр «Э» тексты Бранхама для проверки на экстремизм в 2016 году. Как отмечает «Коммерсант», в заключении экспертов СПбГУ говорилось, что Бранхам создает «образ врага» в лице «католической (к которой автор относит православную) и протестантской церквей», оскорбляет чувства «соответствующих групп священнослужителей и верующих» и внушает «идеи неполноценности человека по его религиозной принадлежности».

В начале декабря преподаватель СПбГУ Александр Панченко сообщил о собственном увольнении без объяснения причин после написания религиоведческой части экспертизы «по судебному делу одной пятидесятнической церкви». «По текстам уже была написана экспертиза, сделанная в Центре экспертиз СПбГУ, и там утверждалось, что экстремизм у проповедника присутствует. Не вдаваясь сейчас в детали, скажу, что это экспертное заключение содержало грубейшие ошибки и, без сомнения, было предвзятым и тенденциозным», — рассказал он.

По словам администрации СПбГУ, информация в посте Панченко не соответствует действительности. «Он работал в университете на четверть ставки по совместительству и прекратил трудовые отношения с организацией в июне 2018 года — по истечении срока трудового договора», — рассказали в вузе. Панченко в разговоре с «Медузой» опроверг слова администрации, заявив, что в осеннем семестре у него была нагрузка. 

Теги:
экстремизм, суды, петербург, em
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