Петербургский суд не нашел экстремизма в текстах американского проповедника. Из-за экспертизы по этому делу уволили преподавателя СПбГУ

Пушкинский районный суд Петербурга не признал экстремистскими тексты американского проповедника Уильяма Бранхама, которые распространяла общественная организация «Вечерний свет». Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Как рассказала «Коммерсанту» адвокат правозащитной организации «Команда 29» Дарьяна Грязнова, которая представляла в суде организацию «Вечерний свет», они ходатайствовали о проведении независимой экспертизы. Впоследствии эксперты не увидели экстремизма в текстах Бранхама.

Прокуроры же требовали признать тексты экстремистскими на основе экспертизы Центра экспертиз Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Решение Пушкинского районного суда они могут обжаловать.

Напомним, управление Министерства юстиции по Петербургу направило в петербургский Центр «Э» тексты Бранхама для проверки на экстремизм в 2016 году. Как отмечает «Коммерсант», в заключении экспертов СПбГУ говорилось, что Бранхам создает «образ врага» в лице «католической (к которой автор относит православную) и протестантской церквей», оскорбляет чувства «соответствующих групп священнослужителей и верующих» и внушает «идеи неполноценности человека по его религиозной принадлежности».

В начале декабря преподаватель СПбГУ Александр Панченко сообщил о собственном увольнении без объяснения причин после написания религиоведческой части экспертизы «по судебному делу одной пятидесятнической церкви». «По текстам уже была написана экспертиза, сделанная в Центре экспертиз СПбГУ, и там утверждалось, что экстремизм у проповедника присутствует. Не вдаваясь сейчас в детали, скажу, что это экспертное заключение содержало грубейшие ошибки и, без сомнения, было предвзятым и тенденциозным», — рассказал он.

По словам администрации СПбГУ, информация в посте Панченко не соответствует действительности. «Он работал в университете на четверть ставки по совместительству и прекратил трудовые отношения с организацией в июне 2018 года — по истечении срока трудового договора», — рассказали в вузе. Панченко в разговоре с «Медузой» опроверг слова администрации, заявив, что в осеннем семестре у него была нагрузка.