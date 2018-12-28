Миллиардер Михальченко получил больше четырех лет колонии по делу о контрабанде алкоголя

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам и семи месяцам колонии общего режима миллиардера, гендиректора холдинга «Форум» Дмитрия Михальченко по делу о контрабанде алкоголя, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство, сторона обвинения просила назначить Михальченко десять лет колонии строгого режима, его заместителю Борису Коревскому — девять лет, а предпринимателю Алексею Мищенко — семь. Однако суд приговорил Коревского к пяти годам колонии общего режима, Мищенко — к трем годам лишения свободы условно.

Напомним, одного из крупнейших предпринимателей Петербурга Дмитрия Михальченко задержали в конце марта 2016 года в рамках дела о контрабанде дорогого алкоголя. По версии следствия, в 2015 году алкоголь из Евросоюза переправлялся в Россию в контейнерах под видом герметика.

В декабре прошлого года Михальченко частично признал вину. Он, в частности, заявил, что для него «было полным откровением» то, что партия вина была доставлена незаконно.

Коревский свою вину не признал, отмечает РИА Новости. Он, как и Михальченко, содержится под стражей. Мищенко признал вину частично. Он отрицает участие в преступной группе и приговора ждал под домашним арестом.

Ущерб от контрабанды составил более 18 миллионов рублей. Михальченко заявил, что он его уже возместил.

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Михальченко также проходит по делу о хищениях на стройке в резиденции президента в «Ново-Огарево». По информации в СМИ, в декабре 2012 года Федеральная служба охраны (ФСО) заключила с ФГУП «Атэкс» контракт стоимостью более 5,6 млрд рублей на строительство в Ново-Огарево резиденции главы государства. В качестве субподрядчиков были привлечены фирмы «Стройфасад», связанная с компаниями «Балтстрой», и «Стройкомплект». Причем работа над объектом должна была завершиться в ноябре 2014 года, чего сделано не было.