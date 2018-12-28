Президент России Владимир Путин подписал закон о получении российского гражданства для иностранцев в упрощенном порядке. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Закон позволит соотечественникам и членам их семей, проживающим за рубежом, которые имеют вид на жительство или регистрацию в России, обратиться за получением российского гражданства в упрощенном порядке.

Как пишет РИА Новости, это касается стран «со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима».

Глава государства сможет указами освобождать конкретные категории от пакета прежде обязательных требований — отказа от иного гражданства, пятилетнего срока проживания в России, подтвержденного источника средств к существованию и знания русского языка.

Ранее Путин во время саммита G20 заявил, что Россия пойдет по пути либерализации в отношении Украины по вопросу получения гражданства, несмотря на запрет на въезд для мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет.

Запрет был введен после того, как российская погранслужба задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля и арестовала 24 украинских моряков. Россия заявила, что они незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, однако не получил на них ответа.